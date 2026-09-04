Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’nin başarısını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti’nin “en uzun süre görevde kalan başbakanı” unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni’yi kutlayarak, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

TÜRKİYE-İTALYA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın gelecekte daha da güçleneceğine inandığını belirterek, “Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

İtalya Cumhuriyeti’nin “en uzun süre görevde kalan başbakanı” ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum.



Sayın @GiorgiaMeloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. 🇹🇷🇮🇹 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2026

FOTO: AA arşivi