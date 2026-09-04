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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’nin başarısını kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’nin başarısını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçleneceğine inandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Meloni'ye tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti’nin “en uzun süre görevde kalan başbakanı” unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için tebrik mesajı yayımladı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni’yi kutlayarak, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

        TÜRKİYE-İTALYA VURGUSU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın gelecekte daha da güçleneceğine inandığını belirterek, “Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

        FOTO: AA arşivi

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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        #haberler
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