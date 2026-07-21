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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i, NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.

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