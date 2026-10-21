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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Bakan Fidan AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü.

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        #hakan fidan
        #AB
        #haberler
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