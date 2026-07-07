Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki saldırıları kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.

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