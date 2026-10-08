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        Haberler Dünya Donald Trump: Kongre seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz

        Donald Trump: Kongre seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz

        ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 19:40 Güncelleme:
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        Trump: Kongre seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

        Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

        Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: AP

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        #trump
        #iran
        #ABD
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