Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin beşinci gününde Türk dünyasının kültürel zenginlikleri ön plana çıktı. Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Yeni Murabba bölgesinde gerçekleştirilen festivalde Kazak, Kırgız ve Özbek çadırları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

GELENEKSEL DANSLAR FESTİVALE RENK KATTI

Orta Asya ülkelerine özgü halk dansları ve geleneksel kıyafetlerin sergilendiği gösteriler, ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi. Renkli dans performansları ve yöresel kıyafetler, festival katılımcılarına bölgenin kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı sundu.