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        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail koşulsuz çekilmeli, Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail koşulsuz çekilmeli, Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD ve İsrail'in kendilerini hedef alan projesini boşa çıkardıklarını belirterek, İsrail'in hiçbir koşul öne sürmeden Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Hizbullah: İsrail koşulsuz çekilmeli

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşure Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Eski Havalimanı Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

        Eski Havalimanı Yolu ve çevresindeki bazı güzergahlar trafiğe kapatılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

        İsrail'e ait bir insansız hava aracı tören sırasında Dahiye ve Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

        Törende konuşması yayımlanan Hizbullah lideri Kasım, İsrail ve ABD'nin kendilerini hedef alan projesini boşa çıkardıklarını söyledi.

        Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırılarının "kendilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan büyük bir savaş" olduğunu ifade ederek "İsrail, 'Büyük İsrail projesi' kapsamında Lübnan'ı işgal etmek istiyor. Direniş de İsrail'in saldırganlığı nedeniyle ortaya çıktı." dedi.

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        "İsrail-Amerikan projesini kırdık ve bunun üzerine inşa edilmesi gereken yeni bir aşamaya girdik." ifadesini kullanan Kasım, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ise "ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanı" olduğunu savundu.

        İsrail'in "hiçbir ön koşul olmaksızın Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini" vurgulayan Kasım, "Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek." diye konuştu.

        Kasım, "Ne normalleşme ne düşmanlık halinin sona erdirilmesi ne İsrail'e herhangi bir kazanım sağlanması ne de Lübnan topraklarında kısmi varlığı kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

        Lübnan yönetimine de çağrıda bulunan Kasım, siyasi otoritenin birlik içinde hareket etmesi ve "ABD ile İsrail'in dayatmalarını uygulamayı bırakması" gerektiğini kaydetti.

        Kasım, konuşmasında ayrıca İran'a teşekkür etti.

        Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

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