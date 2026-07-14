Hürmüz’de yeni düzen: Washington rotayı, Tahran kuralları değiştirmek istiyor

ABD ile İran arasındaki gerilim, son haftalarda yaşanan askeri gelişmelerin ardından yeni ve daha karmaşık bir evreye girdi. Washington yönetiminin peş peşe yaptığı açıklamalar ve sahadaki askeri hareketlilik, dünyanın enerji ticaretinin can damarı kabul edilen Hürmüz Boğazı’nı yeniden küresel diplomasinin merkezine taşıdı.

Uzmanlara göre artık tartışma yalnızca İran’ın nükleer programı ya da karşılıklı askeri saldırılar değil; Körfez’de kimin oyun kurucu olacağı sorusu.

Trump’tan Yeni Deniz Doktrini

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik deniz ablukasının yeniden yürürlüğe sokulduğunu açıklarken, Washington’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini doğrudan sağlayacağını ve gerektiğinde buradan geçen ticari gemilerden güvenlik hizmeti karşılığında ücret alınabileceğini söyledi. Trump ayrıca İran’ın taraflar arasında daha önce varılan mutabakata uymadığını savunarak Tahran yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. Bu açıklamalar, Washington’ın yalnızca askeri caydırıcılığı değil, deniz ticaretinin yönetimini de stratejik baskı aracına dönüştürmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

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Kırılgan Mutabakat Dağılma Noktasında

Son haftalarda ABD ile İran arasında tansiyonu düşürmek amacıyla oluşturulan geçici uzlaşı mekanizmasının temel hedefi, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiğinin kesintisiz sürmesini sağlamaktı. Ancak anlaşmada serbest geçişin nasıl garanti altına alınacağı, ABD’nin askeri rolünün sınırları ve tarafların yükümlülüklerinin nasıl denetleneceği gibi temel başlıklarda net hükümler bulunmaması, mutabakatı ilk ciddi kriz karşısında kırılgan hale getirdi. Reuters’ın değerlendirmesine göre taraflar artık birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Merkezi Washington’da bulunan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), ABD-İran ilişkilerinin geleceğinin artık yalnızca diplomatik görüşmelere değil, tarafların bölgede hangi yeni kuralları kabul ettirebileceğine bağlı olduğunu değerlendiriyor. Kurumun analizlerinde, Hürmüz Boğazı’nın iki ülke arasındaki mücadelenin en kritik başlığı haline geldiği ve enerji güvenliğiyle jeopolitik rekabetin artık birbirinden ayrılmaz hale geldiği vurgulanıyor.

Savunmadan Kuşatmaya Geçiş

CSIS tarafından yayımlanan bir başka değerlendirmede ise Washington’ın yaklaşımında dikkat çekici bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Analize göre ABD artık yalnızca ticari gemileri koruyan veya İran saldırılarına cevap veren bir pozisyonda bulunmuyor. Bunun yerine İran’ın Hürmüz Boğazı’nı jeopolitik baskı aracı olarak kullanmasını engellemek amacıyla deniz varlığını artırıyor ve caydırıcılık kapasitesini genişletiyor. Raporda bu strateji, “abluka kuranları kuşatma” yaklaşımı olarak tanımlanıyor.

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Bu yaklaşım, Washington’ın Körfez’de yalnızca askeri üstünlük sağlamaya değil, uluslararası ticaret yolları üzerindeki siyasi denetimini de güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor. Böylece Hürmüz Boğazı artık yalnızca petrol tankerlerinin geçtiği bir su yolu olmaktan çıkıp küresel güç rekabetinin en görünür sahalarından biri haline geliyor.

Çok Katmanlı Baskı Stratejisi

Uzmanlara göre Trump yönetimi askeri baskıyı, ekonomik yaptırımları ve bölgesel caydırıcılığı aynı anda devreye sokan çok katmanlı bir strateji izliyor. Amaç yalnızca İran’ın hareket alanını daraltmak değil; aynı zamanda gelecekte yeniden başlayabilecek olası müzakerelerde Washington’ın elini güçlendirmek. Atlantic Council analizlerinde de ABD’nin askeri seçenekleri tamamen dışlamadığı, ancak bunları diplomatik pazarlık gücünü artıracak araçlar olarak kullandığı belirtiliyor.

Washington’ın bölgedeki deniz konuşlanmasını güçlendirmesi, Körfez ülkelerine verilen güvenlik garantilerinin de yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre ABD, müttefiklerine “deniz güvenliği bizim kontrolümüzde kalacak” mesajı verirken aynı zamanda İran’a da “bölgesel oyun kurucu olamazsın” uyarısı gönderiyor.

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Mesaj Sadece Tahran’a Değil

ABD’nin son adımları yalnızca İran’a yönelik değil. Körfez’deki Arap müttefiklerine güven tazeleme, uluslararası enerji piyasalarına istikrar mesajı verme ve küresel ticaret yollarının açık kalacağını gösterme amacı da taşıyor. Reuters analizlerine göre Washington, Hürmüz’ün siyasi veya askeri baskı aracı haline gelmesini engellemeyi stratejik öncelik olarak görüyor.

İran ise Hürmüz üzerindeki nüfuzundan vazgeçmeyeceğini açık biçimde ortaya koyuyor. Reuters’ın önceki analizleri, Tahran’ın boğaz üzerindeki kontrolünü nükleer dosyadan bile daha stratejik gördüğünü ve bunu “altın silah” olarak değerlendirdiğini aktarıyor. Bu nedenle taraflar arasındaki anlaşmazlığın yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda jeostratejik bir egemenlik mücadelesine dönüştüğü belirtiliyor.

Yeni Angajman Kuralları Yazılıyor

Uzmanlara göre Körfez artık klasik anlamda bir askeri çatışma alanından çok, yeni angajman kurallarının belirlendiği stratejik bir laboratuvara dönüşmüş durumda. ABD uluslararası deniz ticaretini kendi güvenlik mimarisi altında tutmaya çalışırken, İran Hürmüz üzerindeki fiili nüfuzunu uluslararası düzeyde kabul ettirmeyi hedefliyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeler yalnızca iki ülkenin ilişkilerini değil, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası deniz hukukunu da doğrudan etkileyecek.

Ortaya çıkan tablo, ABD ile İran arasındaki mücadelenin artık yalnızca füze menzilleriyle veya diplomatik görüşmelerle açıklanamayacağını gösteriyor. Asıl mücadele, Hürmüz Boğazı’nda kimin kuralları belirleyeceği sorusunda düğümleniyor. Bu nedenle Körfez’de bundan sonraki süreç, yalnızca yeni askeri operasyonlarla değil; deniz ticaretini, enerji güvenliğini ve uluslararası düzeni yeniden tanımlayacak siyasi kararlarla şekillenecek gibi görünüyor.