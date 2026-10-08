Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 2 seyir füzesiyle, Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü ise balistik füzelerle hedef aldıklarını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 20:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Seri, bu akşam Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 2 seyir füzesiyle, Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü de birer balistik füzeyle hedef aldıklarını iddia etti.

        Saldırılarda isabetlerin "doğrudan ve isabetli" olduğunu öne süren Seri, Riyad ve Necran'daki havalimanlarında hava trafiğinin aksadığını, havalimanları ile Hamis Muşayt'taki hava üssünde hasar meydana geldiğini savundu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Husiler
        #suudi arabistan
        #Saldırı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü