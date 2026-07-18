Irak ile Suriye'den kritik anlaşma

Mutabakat metni, ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr ile Suriye adına Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Youssef Qablawi tarafından imzalandı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen imza törenine ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirecek projenin bölge açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyumun projenin teknik ve finansal süreçlerini yürüteceği kaydedildi.

Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük bölgesini Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayan boru hattı, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sırasında hasar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı.

*Fotoğraf: Irak Başbakanlığı, temsilidir