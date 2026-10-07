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        Haberler Dünya Katar açıklarında 1 tanker vuruldu

        Katar açıklarında 1 tanker vuruldu

        İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını ve saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:34 Güncelleme:
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        Katar açıklarında 1 tanker vuruldu

        UKMTO yayımladığı yazılı açıklamada, Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin birden fazla mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

        Katar’ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

        UKMTO, bölgedeki gemilere seyir sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

        Olayın sorumlusu ve kullanılan mühimmat türüne ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #Tanker
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