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        Haberler Dünya Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

        Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

        Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi (ASHAK) Başkanı 73 yaşındaki Justina Shiroka Pula ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 01:58 Güncelleme:
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        Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

        Kosova Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül'de aldığı kararla yeni cumhurbaşkanının milletvekilleri tarafından seçilmesi için öngörülen anayasal 60 günlük sürenin 8 Ağustos'ta başladığını ve 6 Ekim'de sona ererek Meclisin feshedileceğini bildirmişti.

        Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin gün içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği isimler, muhalefet partileri tarafından kabul görmedi.

        Kurti, son olarak akşam saatlerinde ASHAK Başkanı Shiroka Pula'yı cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi.

        Kurti'nin önerisi, ülkedeki ana muhalefet partisi Kosova Demokratik Partisi (PDK) tarafından kabul gördü. PDK, cumhurbaşkanı seçimi yapılmadan önce eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarını mahkum eden Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesini şart koştu.

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        Kosova Meclisi Genel Kurulu, Meclis gece yarısı feshedilmeden önce toplanarak önce Lahey'deki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesi yönünde oy kullandı.

        Lahey'deki mahkemenin yetkisini sınırlandırmayı ve yetki alanı dışında bırakılacak bazı dosyaların Kosova yargısında görülmesini öngören tasarı, bazı cezaların en fazla 15 yıl olması ve bazı cezaların Kosova'da çekilmesi gibi düzenlemeler de içeriyor.

        Öte yandan, yasa değişikliğinin kabul edilmesini Meclis binası önünde bekleyen binlerce kişi, tasarının oylanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

        Oylamaya 84 milletvekili katıldı

        Ardından Meclis Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Seçimde ASHAK Başkanı Shiroka Pula ve PDK Milletvekili Eliza Hoxha cumhurbaşkanı adayı olarak önerildi.

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        120 sandalyeli Mecliste yapılan oylamaya 84 milletvekili katıldı. Shiroka Pula 81 oy alırken, Hoxha 1 oy aldı ve 2 oy geçersiz sayıldı. Böylece Shiroka Pula, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

        Oylamanın tamamlanmasının ardından Genel Kurul salonuna gelerek yemin eden Shiroka Pula, buradaki konuşmasında, Kosova'nın tüm vatandaşlarının cumhurbaşkanı olacağını, Kosova'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tüm gücünü adayacağını belirtti.

        Ekonomi alanında uzun yıllar akademisyenlik yapan 73 yaşındaki Shiroka Pula, 2008-2011 yıllarında Kosova Enerji ve Madencilik Bakanı, 2011-2014 yıllarında ise milletvekili olarak görev yaptı. Shiroka Pula, Aralık 2025'te ASHAK Başkanlığına seçildi.

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        *Fotoğraf: Sosyal medya

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