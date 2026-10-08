Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lapid, Netanyahu hükümetinin tutumundan dolayı İsrail'in dünyada daha da yalnızlaştığını söyledi

        Lapid, Netanyahu hükümetinin tutumundan dolayı İsrail'in dünyada daha da yalnızlaştığını söyledi

        İsrail'de ana muhalefet lideri ve Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin benimsediği tutumlar nedeniyle İsrail'in "uluslararası alanda daha da yalnızlaştığını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 13:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Netanyahu'dan dolayı İsrail dünyada yalnızlaştı"

        Tel Aviv'deki Reichman Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferanstaki konuşmasında Lapid, "Hamas, Katar ve İran her zaman bizi dünyadan tecrit etmek istedi; şimdi ise dünya kendi iradesiyle bizden tecrit oluyor. Yıllardır bunun gerçekleşmesi için çalıştılar ve işte şu an tam da bu yaşanıyor." dedi.

        Lapid, uluslararası yalnızlaşmanın somut göstergelerine dair Lahey'den Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini hatırlattı.

        REKLAM

        Muhalefet lideri, Hollanda havalimanlarında İsraillilerin çantalarının aranmasını, İrlanda'daki futbol sahalarında yaşanan protestoları, Eurovision boykotunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Netanyahu konuşurken salonun terk edilmesini bu tecridin diğer kanıtları olarak sıraladı.

        Bunların İsrail'in başına tesadüfen gelmediğini belirten Lapid, bu durumun Hamas, Katar ve İran'ın planının bir parçası olduğunu savundu.

        Lapid, İsrail'in artık uluslararası düzeyde daha izole bir konuma geldiğini yineleyerek, Hamas, Katar ve İran'ın sonu gelmeyen bir "savaş" istediğini öne sürdü.

        Netanyahu hükümetinin ise bu "süresiz savaş" zeminini hazırladığına işaret eden Lapid, Netanyahu yönetiminde İsrail'in ekonomik refah ülkesi olmak yerine yalnızca savaşların yaşanacağı bir "Büyük Sparta'ya" dönüştüğünü söyledi.

        REKLAM

        Lapid, İsrail'in Gazze'deki soykırım süresince skandal açıklamalar yapan bakanlara da eleştiriler yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bakanlardan biri (Miras Bakanı Amichai Eliyahu) Gazze'ye atom bombası atılmasını teklif ediyor, bir diğeri (Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) çocukların aç bırakılmasını öneriyor ve tüm bu görüntüler dünya genelinde ekranlara yansıyor."

        İsrailli muhalefet liderleri, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinin dozunu artırıyor.

        İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik artan şiddet nedeniyle aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada gibi geleneksel müttefiklerinin de bulunduğu 12 Batı ülkesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yanı sıra Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e vize yasağı ile mali yaptırım uygulama kararı aldı.

        REKLAM

        Bu adımlar, Tel Aviv yönetiminin uluslararası arenadaki yalnızlığını daha da derinleştirdi.

        Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

        İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırılarında; çoğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 175 binden fazlasının yaralanmasına neden oldu ve bölgedeki altyapının yüzde 90'ını yerle bir etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Netanyahu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü