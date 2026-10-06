"Mekke Anlaşması henüz Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmedi"

AK Parti Kaynakları, Mekke Anlaşması'nın henüz Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmediğini, gelecek hafta gelebileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada, Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldiklerini söylemişti.