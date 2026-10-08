Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

        MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 23:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da görüştü.

        Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

        "SDG'nin feshi sonrasında entegrasyon sürecinin durumunun" değerlendirildiği görüşmede, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin eş güdümün sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu.

        Görüşmede, Suriye'nin güneyinde İsrail saldırılarının devam ettiğine değinilerek, Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MİT
        #Suriye
        #İbrahim Kalın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü