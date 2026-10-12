Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın geçici bir ateşkes yerine uzun vadeli bir barış anlaşması istediğini ifade etti.

Peskov, "Kremlin'de hem Devlet Başkanı Putin hem de diğer kademelerdeki yetkililer, ateşkes istemediğimizi defalarca dile getirdiler. Biz uzun vadeli barış istiyoruz ve buna ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Rusya uzun süredir Ukrayna'ya seçim yapması yönünde baskı yapıyor ve seçimlerin yapılmamasının Zelenskiy'i gayrimeşru bir lider konumuna düşürdüğünü öne sürüyor. Ukrayna yasaları, savaş döneminde seçim yapılmasını yasaklıyor.

Zelenskiy, pazar günü ABC kanalının "This Week" programında, "Lütfen Putin'e iletin; bize iki ay, yani 60 günlük tam bir ateşkes verin; 60 gün ve biz seçimleri düzenleyelim" demişti.