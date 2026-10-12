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        Haberler Dünya Moskova, Kiev'in ateşkes teklifini reddetti: "Biz kapsamlı barış istiyoruz"

        Moskova, Kiev'in ateşkes teklifini reddetti: "Biz kapsamlı barış istiyoruz"

        Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin yapılabilmesine olanak tanımak amacıyla önerdiği 60 günlük ateşkes fikrini reddederek, bunun yerine kapsamlı bir barış anlaşması istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Moskova, Kiev'in ateşkes teklifini reddetti

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın geçici bir ateşkes yerine uzun vadeli bir barış anlaşması istediğini ifade etti.

        Peskov, "Kremlin'de hem Devlet Başkanı Putin hem de diğer kademelerdeki yetkililer, ateşkes istemediğimizi defalarca dile getirdiler. Biz uzun vadeli barış istiyoruz ve buna ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

        Rusya uzun süredir Ukrayna'ya seçim yapması yönünde baskı yapıyor ve seçimlerin yapılmamasının Zelenskiy'i gayrimeşru bir lider konumuna düşürdüğünü öne sürüyor. Ukrayna yasaları, savaş döneminde seçim yapılmasını yasaklıyor.

        Zelenskiy, pazar günü ABC kanalının "This Week" programında, "Lütfen Putin'e iletin; bize iki ay, yani 60 günlük tam bir ateşkes verin; 60 gün ve biz seçimleri düzenleyelim" demişti.

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        #Kiev
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