Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Pakistan'da gösteriler düzenlendi" iddiasına yalanlama

        "Pakistan'da gösteriler düzenlendi" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pakistan halkının, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 18:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Pakistan'da gösteriler düzenlendi" iddiasına yalanlama

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında, "Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü" yönündeki iddiaların, tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir. İncelemeler neticesinde, bahse konu görüntülerin Pakistan'da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pakistan
        #gösteri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 7 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı
        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Dilber Ay'ın eşi evlendi
        Dilber Ay'ın eşi evlendi
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber