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        Haberler Dünya "Son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendi"

        "Son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendi"

        Yemen ordusu, son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendiğini ve 382 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        "Son 24 saatte Husilere 1276 operasyon"

        Yemen Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli tarafından yapılan açıklamada, İran destekli Husilere karşı yapılan son saldırılar hakkında bilgi verildi.

        "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında ordunun saldırılarını sürdürdüğünü belirten Nuzeyli, son 24 saat içinde çeşitli cephe ve hatlarda Husileri hedef alan 1276 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

        Operasyonlara ilişkin bilgi veren Nuzeyli, Husilere ait komuta ve kontrol merkezlerinin, savunma mevzilerinin, askeri takviyelerin, nakliye ve lojistik araçlarının, silah ve mühimmat depolarının hedef alındığını vurguladı.

        Nuzeyli, Taiz cephesinde ordu birliklerinin birçok operasyon icra ettiğini, hava unsurlarının desteğiyle Husilerin saldırı kaynaklarının imha edildiğini, takviyelerin engellendiğini ve stratejik noktalarda kontrolün artırıldığını aktardı.

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        Yemen'in kuzeyindeki Cevf, orta kesimdeki Marib ve Beyda'nın yanı sıra güney ve güneybatı cephelerinde eş zamanlı olarak operasyonların devam ettiğini kaydeden Nuzeyli, sahadaki gelişmelere göre operasyonun devam edeceğini ifade etti.

        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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        Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce kişi öldü veya yaralandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #YEMEN
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        #operasyon
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