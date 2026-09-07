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        Haberler Dünya Amerika ABD'de uçak kazası: 5 ölü

        ABD'de uçak kazası: 5 ölü

        ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının, Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:57 Güncelleme:
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        ABD'de uçak kazası: 5 ölü

        Miami-Dade Şerifi Rosie Cordero-Stutz, düzenlediği basın toplantısında, Amazon kargo uçağının yerel saatle dün 13:58'de havalimanına inişi sırasında pistten çıktıktan sonra kaza yaptığını söyledi.

        Cordero-Stutz, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

        AA'nın haberine göre, yaralıların çoğunun pilot olduğunu ifade ederken, kargo uçağının kaza sırasında yoldaki bazı araçlara çarptığını kaydetti.

        Yetkililer, ölü ve yaralıların kimliği hakkında açıklama yapmazken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

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        Amazon sözcüsü Kelly Nantel, CNN'e yaptığı açıklamada, kazayı doğrulayarak, "Bu hızla gelişen bir durum ve hala detayları topluyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak için yerel yetkililer ve görevlilerle yakından çalışıyoruz." dedi.

        Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görülmüştü.

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        #ABD
        #Miami Uluslararası Havalimanı
        #amazon
        #haberler
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