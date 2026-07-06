Son dakika: Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la başkent Ankara'da görüştü
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:58 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.
Görüşmenin içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı.
ABD Başkanı Trump başta olmak üzere NATO'nun tüm liderleri yarın başkent Ankara'da olacak. Zirvede üye ülkelerin NATO'ya yüzde 5 katkı kuralı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yenilenmesi muhtemel NATO savunma doktrinlerinin ele alınması bekleniyor.
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