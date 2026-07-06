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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü

        Son dakika: Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la başkent Ankara'da görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:58 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'la görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.

        Görüşmenin içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı.

        ABD Başkanı Trump başta olmak üzere NATO'nun tüm liderleri yarın başkent Ankara'da olacak. Zirvede üye ülkelerin NATO'ya yüzde 5 katkı kuralı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yenilenmesi muhtemel NATO savunma doktrinlerinin ele alınması bekleniyor.

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