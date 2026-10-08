Dışişleri Bakanı Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor.

Mekke Anlaşması'nın taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil.

Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda."