Dışişleri Bakanı Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mekke İttifakı Anlaşması saldırı değil savunma anlaşması, bir üyeye saldırı olursa onun yanında olursunuz
Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:02 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor.
Mekke Anlaşması'nın taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil.
Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda."
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