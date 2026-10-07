Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda 3 kişi öldü

        Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda 3 kişi öldü

        Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 22:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda 3 kişi öldü

        GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, acil durum ekipleri ile ilgili kurumların saldırıların ardından olaylara "onaylı prosedür ve planlar doğrultusunda" derhal müdahale ettiği kaydedildi.

        Abha Havalimanı saldırısında 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

        Açıklamada, ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

        Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

        REKLAM

        Kral Halid Havalimanı'nda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi.

        Saldırılar sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

        Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin, ilgili güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde hasarı değerlendirdiği ve yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak, ülkedeki sivil havacılık sisteminin emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

        REKLAM

        Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformu imha edildi

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı.

        Maliki, fırlatma platformunun Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı hazırlığı sırasında imha edildiğini belirtti.

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #suudi arabistan
        #Saldırı
        #Husiler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber