Sanatçılardan çocuklara 23 Nisan sürprizi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonucu bu yıl evde kutlanıyor. Türkiye’de yıllarca konser vermiş ya da gerçekleştirdikleri gösterilerle Türkiye’deki izleyicilerle yakın bağ kurmuş dünyaca ünlü 23 sanatçı da bu özel günü kutlamak adına, TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Hindistan’dan Kanada’ya, Amerika’dan Uruguay’a, İspanya’dan Almanya’ya, Arjantin’den İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanından çektikleri videolarla Türkiye’ye mesaj gönderdi ve çocukların bayramını kutladı.

Mesajda "Lost On You” şarkısıyla ünlenen LP de var, defalarca ülkemize gelmiş Pink Martini de... -

Videonun içinde ne var?

Pink Martini’den Storm Large yakın zamanda tekrar Türkiye’ye gelmeyi istediğini ve tekar “Aşkım Bahardı”yı söylemeyi istediğini söyledi. Çektikleri videolarda küçük sürprizler de yapan sanatçılardan Los Vivancos kardeşler online olarak bir araya geldi ve hayranlarına kısa da olsa bir Flamenko gösterisi sundu. İspanya’dan Hevia Gayda çalarken, The Weather Girls’den Dee dünya barışına vurgu yaptı. Dünyaca ünlü piyanist Manolo Carrasco İspanya’dan çektiği videoda Türkiye için “Memleketim” şarkısını çaldı. Monica Molina, Ashley Lobo Viktor Lazlo, The Weather Girls, Cecilia Krull, Los Vivancos, Lena Kovacevic, IMA ve The Puppini Sisters da Türkiye’deki hayranları için bu karantina günlerinde dinlemek üzere bir şarkı listesi de hazırlamıştı.

Mesajda başka kimler var?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dünyanın dört bir yanından videolar gönderen ve aralarında, Amerika’dan Pink Martini’nin solistleri China Forbes ve Storm Large,“”Lost On You” şarkısıyla dünya listelerini alt üst eden LP, Türkiye’ye geldiğinde Türk basınında röportaj rekoru kırmış Innis, Kanada’dan Dalida kadar güzel IMA, İspanya’dan Flamenko’nun yakışıklı prensleri Los Vivancos, Historia De Un Amor yorumu ile gönlümüze taht kuran Luz Casal, La Casa De Papel’de seslendirdiği “My Life is Going On” şarkısı ile Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi olan Cecilia Krull, İspanya’nın Divası Monica Molina, Repertuvarında yer verdiği “Memleketim” şarkısı ile Piyanist Manolo Carrasco, 50 yıllık kariyeri ile dansın altın madalyalı ismi Jose Antonio, yine İspanya’dan ünlü Flamenko dansçısı Rafael Amargo ve Gaydaların prensi Hevia, Ferzan Öztepek’in “Mine Vaganti” filminde kullanılan “50 mila” şarkısıyla hayranlık uyandıran İtalya’dan Nina Zilli, Akdeniz’in en büyük divalarından biri olarak tanımlanan İsrail’den Rita, Fransa’dan Flamenko ve Latin ezgilerini buluşturan Chico & TheGypsies, Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en başarılı piyanisti olarak giren Richard Clayderman, Aşk şarkılarının unutulmaz sesi Viktor Lazlo, Portekiz’den Fado’nun kraliçesi Mariza, Dünya müzik tarihinde efsane haline gelen “It’s Raining Men” şarkısıyla The Weather Girls, Arjantin’in dünyaca ünlü dansçısı ve çektiği video ile Türkiye’ye Uruguay’dan seslenen JulioBocca, yine Arjantin’den tangonun divası Astor Piazzola'nın ilhamı Arjantin’den tangonun divası Amelita Baltar, Sırbistan’dan Balkanların yükselen yıldızı Lena Kovacevic, İngiltere’den The Puppini Sisters ve Hindistan’dan dünyaca ünlü koreograf Ashley Lobo’nun yer aldığı sanatçılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Türkiye’deki çocukları ve hayranlarını yalnız bırakmadı.

Sanatçıların menajerliğini üstlenen ve yıllardır Türkiye'deki dinleyicileri ile buluşturan PasionTurca’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir araya getirdiği sanatçılar, kutlama mesajlarının yanında en yakın zamanda görüşmek dileğiyle Türkiye’deki hayranlarına sevgilerini de yolladı.

Sanatçılara ait videoları görmek için aşağıdaki linkl

1. PINK MARTINI

2. LP

3. NINA ZILLI

4. RITA



5. LUZ CASAL - https://www.youtube.com/watch?v=P6ZKW3xzK7I– Historia de un Amor ( İSPANYA )

6. RICHARD CLAYDERMAN - https://www.youtube.com/watch?v=tUIKZKJVZKs – Titanic Symphony ( Paris, FRANSA )

7. AMELITA BALTAR - https://www.youtube.com/watch?v=w0mKWBoRLpw – Balada para un loco ( Buenos Aires, ARJANTİN )

8. MARIZA - https://www.youtube.com/watch?v=-sze5rpbklM – Quem Me Dera ( Lisbon, PORTEKİZ )

9. MONICA MOLINA - https://www.youtube.com/watch?v=L7yaCDXePp4 – Pequeno Fado ( İSPANYA )

10. JULIO BOCCA - https://www.youtube.com/watch?v=eS9c-cqwZOw – Invierno Porteno ( ARJANTİN – Mesaj URUGUAY’dan)

11. CHICO & THE GYPSIES - https://www.youtube.com/watch?v=ZbVrdEbWIAw– Bamboleo ( Arles, FRANSA )

12. LOS VIVANCOS - https://www.youtube.com/watch?v=DSYV0HMJ9j4 – Born to Dance ( İSPANYA )

13. HEVIA - https://www.youtube.com/watch?v=qUA3sdyZ_Pw– Busindre Reel ( Galicia, ISPANYA )

14. LENA KOVACEVIC - https://www.youtube.com/watch?v=Zt6jKaS7xi8 – Dubine ( Belgrat, SIRBISTAN )

15. JOSE ANTONIO - https://www.youtube.com/watch?v=9TYjJhnf2b8( Seville, İSPANYA )

16. INNIS - https://www.youtube.com/watch?v=9Pkxffbjl_Y – El Hechizo de Tus Ojos ( Los Angeles, ABD )

17. IMA - https://www.youtube.com/watch?v=rUL4BiZ6fZ0– Le Temps des Fleurs ( KANADA)

18. VIKTOR LAZLO - https://www.youtube.com/watch?v=iDam6Y7FR3M – Debout/Syracuse ( Paris, FRANSA )

19. RAFAEL AMARGO - https://www.youtube.com/watch?v=qPr1SwrX5kI – De Santiago a San Miguel ( ISPANYA )

20. THE WEATHER GIRLS - https://www.youtube.com/watch?v=8s8_BlLimek – It’s Raining Men ( ABD – Mesaj ALMANYA’dan)

21. CECILIA KRULL - https://www.youtube.com/watch?v=ZF4x4S_l9vo – My Life is Going On – ( İSPANYA )

22. PUPPINI SISTERS - https://www.youtube.com/watch?v=waU9Sa3cORE – Diamonds Are A Girl’s Best Friends – (Londra, İNGİLTERE )

23. ASHLEY LOBO - https://www.youtube.com/watch?v=SD3pEiQFNWA – Passage to Bollywood – (Bombay, HİNDİSTAN )

24. MANOLO CARRASCO - https://www.youtube.com/watch?v=rnb9snw8eLA – Andaluza – ( Cadiz, İSPANYA )