Ünlülerin 50 yaşından sonra göbek yağını eritmek için yaptığı en iyi 7 egzersiz
Kilo almak çok daha kolay, belli bir yaştan sonra vermek ise çok daha zor. Birçoğu, sağlıklı bir yaşam tarzına ve iyi genetiğe sahip olsanız bile, aniden ortaya çıkan hormonal ve metabolizma sorunları yaşıyor. Cesaret kırıcı olabilse de bu, kilo alımını yaşlanma sürecinin bir parçası olarak kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Üstesinden gelinmesi gereken engeller var ama bu imkansız değil ve motive olmak için fitness esin kaynağı olan pek çok yıldız var.
Jennifer Aniston, Halle Berry, Jennifer Lopez ve Hugh Jackman 50 yaş üstü şekillendirilmiş vücutlara sahip yıldızlardan sadece birkaçı ve biz onların bu kadar formda olmalarına yardımcı olan egzersizleri bir araya topladık. Tahtalardan Rus bükülmelerine kadar, en etkili egzersiz hareketlerini ve bir fitness uzmanının sizin için çalışabileceğini nasıl söylediğini öğrenmek çok zor değil.
HALLE BERRY, H20 TWİSTLERİ YAPIYOR
Antrenmanlarınızı bir adım daha hızlandırmak için motivasyona ihtiyacınız varsa, Halle Berry'nin Instagram hesabından başkasına bakmayın. 56 yaşındaki kadının yontulmuş karın kasları, hesaba katılması gereken bir güçtür ve sık sık tonlu karnını 8,5 milyon takipçisine gösterir. The Doctors'da Oscar kazananın altılı kaslarını nasıl aldığını açıklayan antrenörü Peter Lee Thomas ile düzenli olarak çalışıyor.
Uzman ne diyor: NASM sertifikalı kişisel antrenör ve NASM sertifikalı beslenme koçu Rose McNulty bize "Bu 'H2O Twist', ağırlık olarak bir sürahi su kullanan ve Ruslar arasında omuz preslerini içeren bir Rus bükümünün bir çeşididir; büküm tekrarları. Bu kombinasyon, ileri geri dönmek için çekirdek kuvveti talep ederek, gövdenizin yanlarında yukarı ve aşağı uzanan oblikler de dahil olmak üzere genel olarak karın kaslarını tonlandırmaya yardımcı olur. Basın sırasında, çekirdek dayanıklılığınızı geliştirirken üst vücudunuzu çalıştıracaksınız. İyi formunuzu korurken 10 tekrarı hedefleyin veya yapabiliyorsanız daha uzun süre devam edin."
BERRY AYRICA PARTNER KALAS YAPIYOR
Berry, zorlu bir karın kası egzersizinden çekinecek biri değildir ve Thomas, yıldızın karın kası tahtalarını yontmak için yaptığı başka bir hareketi gösterdi.
Uzman ne diyor: McNulty, "Partner plank, karın bölgesini, üst gövdeyi ve alt gövdeyi çalıştırmanın etkili ve eğlenceli bir yoludur" diyor. "Çömelme kısmını yapan partnerin tüm vücudu yanıyor ve plank yapan partner müthiş bir karın ve üst vücut çalışması yapıyor. Her harekette 12-15 tekrar ve başlamak için 2-3 set hedefleyin."
HUGH JACKMAN, AĞIR AĞIRLIK PLAKASIYLA YOĞUN KAYDIRICI TAHTALAR YAPIYOR
Wolverine olmak kolay değil ve 10. kez Hugh Jackman rolüne geri dönüyor. 54 yaşındaki Jackman, Deadpool ile karşılaşmaya ve dövüş formuna girmeye hazırlanırken, Jackman yoğun bir eğitimden geçiyor. Yakın tarihli bir Instagram gönderisinde, zorlu hareketlerinden birini paylaştığı bir video yayınladı: sırtında ağırlık plakası olan kaydırıcı tahta.
Uzman ne diyor: McNulty'ye göre Hugh Jackman, sırtında bir ağırlık plakasıyla, vücut testere tahtası olarak da bilinen kayar tahta yapıyor. Tahtayı tutarken ileri geri kayarken omuz kuvvetinin yanı sıra tahta çekerken çekirdek dengenizi çalıştıran etkili bir hareket." "Bu hareket sadece vücut ağırlığınızla bile zorlayıcıdır, bu yüzden ustalaştığınızdan emin olun. ek direnç eklemeden önce hareket edin. Zamanla mükemmel formda 12-15 tekrara kadar çalışın."
JENNİFER ANİSTON GLUTE BRİDGES YAPIYOR
Onu Friends'teki ikonik rolünden veya diğer birçok unutulmaz karakterinden tanıyor olun, herkesin onu tanıdığı bir şey onun keskin fiziğidir. 54 yaşındaki formda vücudunu korumak için çok çalışıyor ve kısa süre önce bir Instagram videosunda nasıl bu kadar harika durumda kaldığını açıkladı.
Uzman ne diyor: "Jennifer Aniston videoda köprüleri tekrarlıyor, sırtüstü uzanıyor ve kalçasını yukarı kaldırmak için karın bölgesini ve kalça kaslarını kullanıyor," diyor McNulty. "Köprü, karın kaslarını, kalça kaslarını ve diğer arka zincir kaslarını harekete geçirerek çalışan klasik bir temel egzersizdir. Bu hareketi yavaş ve kontrollü yapmak, egzersiz boyunca karın kaslarınızı ve kalça kaslarınızı dikkatli bir şekilde çalıştırmak kadar önemlidir. 15-20'yi hedefleyin. "
JENNİFER LOPEZ, BAŞ ÜSTÜ SAĞLIK TOPU MEKİKLERİ YAPIYOR
Jennifer Lopez'in baş döndüren çelikten karın kasları imrenilecek. Onunki gibi yontulmuş bir göbeğe sahip olmak için sıkı çalışma, kararlılık ve bağlılık şarttır. 54 yaşındaki inanılmaz derecede disiplinli ve bunu gösteriyor. Yaptığı bir karın kası hareketi, bu videoda yaptığını görebileceğiniz baş üstü sağlık topu mekikleridir. Ayrıca, tüm çekirdeği ve oblikleri tonlayan bir Rus dokunuşuyla sağlık topu mekikleri yapıyor.
Uzman ne diyor: McNulty, "J. Lo, esasen merkezi çalıştıran ama aynı zamanda üst vücut kuvveti ve stabilitesi gerektiren baş üstü sağlık topu mekiği yapıyor." "Hareket boyunca sağlık topunu başınızın üzerinde tutmak, mekikleri tamamlarken üst vücudunuzda dayanıklılık oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu harekette yeniyseniz, iyi bir formla 8-10 tekrar hedefleyin ve 12-'ye kadar çalışın. 15 tekrar." Rus bükümüne gelince McNulty: "Belden kıvırma ve kalçadan menteşe kombinasyonu karın bölgenizin her açısına vurur ve sağlık topunu tutmak üst vücut gücü ve duruşa yakın dikkat gerektirir" diye açıklıyor.
PADMA LAKSHMİ, LASTİK TAKLASI YAPIYOR
Padma Lakshmi'nin pastırma yediğine ve hayatını kazanmak için burbon içtiğine inanmak zor. 52 yaşındaki oyuncu, 17 sezon boyunca, özellikle eleme turları sırasında aralıksız yemek yediği Bravo's Top Chef'de jüri olarak görev yaptı, ancak kaya gibi sert karın kasları hiçbir zaman genişleyen bir bel çizgisi belirtisi göstermedi. TV sunucusu, formda kalmak ve programdayken her gün yediği sayısız lokmayı atmak için spor salonuna sert bir şekilde giriyor ve bu videoda sıkı çalışmasını gösterdiği savaş halatlarından boks yapmaya ve lastik çevirmeye kadar her şeyi yapıyor.
Uzman ne diyor: "Bu videoda Padma Lakshmi, hem alt gövdeyi hem de karın kaslarını çalıştıran bir lastiği çeviriyor," diyor McNulty. "İyi bir formda çömelme, bacakları ve kalçaları güçlendirmeye ve sıkılaştırmaya yardımcı olur, ancak aynı zamanda çekirdek stabilitesini de gerektirir. Hem üst hem de alt vücut stabilitesi gerektiren lastiği almak ve döndürmek için kalçalara menteşelenip aşağıya uzandığınızda çekirdek daha fazla devreye girer ve güç." "Uygun tekrar miktarı, lastiğin ağırlığına ve deneyim seviyenize bağlıdır, ancak 10-12 sete kadar çalışmayı deneyin."
VİCTORİA BECKHAM KABLO MAKİNESİ KULLANIYOR
Victoria Beckham kısa bir süre önce kızının da katıldığı bir kablo makinesi antrenmanı yayınladı. Kablo makinesi antrenmanları, çok çeşitli kas gruplarını geniş bir hareket yelpazesiyle hedef alan çok yönlü ve etkili bir kuvvet antrenmanı şekli sunar.
Egzersizler boyunca sürekli gerginlik sağlayan kablo makineleri, dengeleyici kasları harekete geçirir, koordinasyonu geliştirir ve yaralanma riskini azaltır. Beckham bunu çekirdeğini çalıştırmak için kullanıyor.