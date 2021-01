HABERTURK.COM / Ajanslar

2003'te Amerikalı oyuncu Lana Clarkson'ı öldürmekten 2009 yılında suçlu bulunan Phil Spector, 19 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Spector'un kaldığı hapishanede Kovid-19'a yakalandığı ve yaklaşık 4 hafta önce hastaneye kaldırılarak özel bir hücre odada tedavi gördüğü ifade edildi.

Tedaviye olumlu cevap veren ünlü yapımcının tekrar cezaevine geri getirildiği ancak nefes almakta güçlük çekmesi sonrası yeniden hastaneye kaldırıldığı ve cumartesi günü de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beach Boys'tan Brian Wilson, “Endless Harmony: The Beach Boys Story” adlı bir İngiliz belgeselinde Spector için “O her şeydi. Hayatımdaki en büyük ilham” demişti. The Beatles üyesi John Lennon'a göre, o "gelmiş geçmiş en büyük plak yapımcısı" idi.