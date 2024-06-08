Dünyada her gün 1.6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalardan hastalanıyor | Sağlık Haberleri

Dünyada her gün 1.6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalardan hastalanıyor | Sağlık Haberleri

Dünyada her gün 1.6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalardan hastalanıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, dünya genelinde her gün tahmini olarak 1.6 milyon kişinin güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalandığını belirtti

Anadolu Ajansı Giriş: 08.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:58 facebook

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