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Dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor

Eti Bakır, Mardin Mazıdağı'ndaki tesislerinde gübre üretiminin yanı sıra, dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 2’sini de gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Mazıdağı’ndaki tesiste Küre’deki madenden gelen pirit konsantresinin ekonomiye kazandırılması adına çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Kastamonu Küre işletmesinde çıkarılan bakırın yan ürünü olan pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan ve yılda 2 bin 500 ton kobalt üretilen tesisimiz, kobaltın dünyadaki üretiminin yüzde 2’sini tek başına karşılıyor" dedi. Kobalt, teknoloji yoğun sektörlerde, özellikle de bataryalarda kullanılıyor

Dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
HABERTURK.COM

Eti Bakır, Kastamonu Küre’deki madenden çıkarılan bakırın yan ürünü pirit konsantresini işleyerek ekonomiye kazandırmak üzere çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Bu kapsamda, Eti Bakır’ın Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nin, yılda 500 bin ton pirit konsantresinden gübrenin yanı sıra teknoloji yoğun sektörlerde, özellikle de bataryalarda kullanılan kobaltı da ürettiği bildirildi.

Cevherden katot bakır üreten şirketin, 1.2 milyar dolarlık yatırımla kurulan tesisinde piritten kobaltı geri kazanabildiği kaydedildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Kastamonu Küre işletmesinde çıkarılan bakırın yan ürünü olan pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan ve yılda 2 bin 500 ton kobalt üretilen tesisimiz, kobaltın dünyadaki üretiminin yüzde 2’sini tek başına karşılıyor. 3 yıl önce devreye giren tesisimiz, gübreden demir konsantresine ve kobalta kadar pek çok farklı ürün üreterek yarattığı ekonomik faydanın yanı sıra, yan ürünleri üretime kazandırdığı için sürdürülebilirliğe verdiği önemle de öne çıkıyor" dedi.

'10'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'

Eti Bakır A.Ş.’nin Türkiye’nin farklı bölgelerindeki bakır madeni işletmelerinde üretilen bakır konsantresinin Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi’nde katot bakıra dönüştürüldüğünü anlatan Kayışoğlu, "Kastamonu’nun Küre ilçesinde çıkarılan bakır konsantresi alındıktan sonra kalan pirit konsantresini Mardin’deki tesislerimize getiriyoruz. Ayrı bir üretim sürecine tabi tuttuğumuz pirit konsantresini kobalt, demir konsantresi, sülfürik asit gibi yan ürünlere dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için sülfürik asidi gübre üretiminde kullanırken, kobaltı da geri kazanıp dünyaya ihraç ediyoruz" bilgilerini paylaştı.

Mardin’de üretilen kobaltın, teknoloji yoğun sektörlerde pil, batarya, katalizör yapımında ve seramik sektörüne özel boyaların üretiminde kullanıldığını vurgulayan Kayışoğlu, "Aralarında ABD, İngiltere, İspanya, Kore ve Çin gibi ülkelerin bulunduğu 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde aynı pirit içinde bulunan farklı ürünleri de ekonomiye kazandırmak üzere çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

KARBON AYAK İZİNİ DEMİRYOLU İLE AZALTACAK

Verilen bilgiye göre, Eti Bakır, kobaltın geri kazanılması için Küre işletmesindeki üretimin yan ürünü olan piriti Küre’den Çankırı-Kurşunlu’ya karayoluyla taşıyor. Oradan demiryolu ile Diyarbakır’a, Diyarbakır’dan da yine karayoluyla tesislere getiriyor.

Şirketin, demiryolunu Mazıdağı’na kadar uzatarak piriti bin 200 kilometrelik demiryoluyla Çankırı’dan tesise taşıyacağı ve böylece karbon ayak izini daha da azaltacağı belirtildi.

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