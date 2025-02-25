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        Dünya’nın en büyük yolcu uçağını kullanan ilk Türk kadın pilot oldu

        Pilot Gökçe Kübra Yıldırım, Dünya'nın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağının kaptan koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:06
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        En büyük uçağı kullanan ilk Türk kadın pilot oldu
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        Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş’ de staj yaparak havacılığa adım atan Gökçe Kübra Yıldırım, gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi.

        Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı. Türk kadın pilot 12 yıl önce adım attığı havacılık sektöründe şimdi ise Dubai’nin en büyük havayolu şirketinde Airbus A380 tipi uçakta pilot oldu.

        Gökçe Kübra Yıldırım dünyanın en büyük çift katlı uçağında kaptan pilot olarak görev yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Türk kadın pilot Gökçe Kübra Yıldırım, “Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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