ABD'nin San Francisco kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması'nın bu yılki galibi 9 yaşındaki Zsa Zsa isimli İngiliz bulldogu olmuştu. 'Dünyanın en çirkin köpeği" seçilen Zsa Zsa uykusunda hayatını kaybetti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İngiliz bulldog'un sahibi Megan Brainard, köpeğinin ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Bir süredir hasta olan Zha Zha, son günlerini televizyon programlarında geçirmişti.

Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması ABD'nin California eyaletinde 30 yıldır düzenleniyor. Köpekler çirkin seçilirken sahipleri ise 1500 dolar para ödülü kazanıyor.