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Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi

20.12.2018 - 11:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu yıl 50. yaşını kutlayan dünyaca ünlü gezi dergisi Time Out dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanlarını listeledi. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörü ile 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra, 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi. Listeye İstanbul'dan Bomontiada girdi. Time Out listesine giren ilk 40 mekanı sizler için derledik

  • 1 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    1 | 40

    1. Tokyo'daki Yayoi Kusama Müzesi

  • 2 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    2 | 40

    2. New York'ta House of Yes Eğlence Merkezi

  • 3 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    3 | 40

    3. İsveç'teki Kiruna Güneş Yumurtası saunası

     

     

  • 4 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    4 | 40

    4. Santa Fe'deki Meow Wolf Sanat ve Eğlence Merkezi

     

     

  • 5 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    5 | 40

    5. Kolombiya'daki Los Amigos Kulübü

  • 6 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    6 | 40

    6. Avustralya'daki Museum of Old and New Art (MONO Müzesi)

  • 7 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    7 | 40

    7. Los Angeles'taki Cinespia mezarlığında açıkhava sineması

  • 8 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    8 | 40

    8. Barcelona'da mimar Gaudi'nin yaptığı Vicens Evi

  • 9 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    9 | 40

    9. Peru'daki Mil Restaurant

  • 10 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    10 | 40

    10. Lizbon Time Out Pazarı

  • 11 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    11 | 40

    11. ABD'deki Integratron Ses Banyosu

  • 12 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    12 | 40

    12. Hırvatistan'daki Bitmiş İlişkiler Müzesi

  • 13 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    13 | 40

    13. Norveç'teki Ulriken Dağı

  • 14 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    14 | 40

    14. Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi

  • 15 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    15 | 40

    15. Japon viskisi üreten Hakushu İçki İmalathanesi

  • 16 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    16 | 40

    16. Tayvan Gökkuşağı Köyü

  • 17 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    17 | 40

    17. Alabama'daki Legacy Müzesi 

  • 18 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    18 | 40

    18. Kosta Rika'daki Territorio de Zaguates (Sokak Köpekleri Ülkesi)

  • 19 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    19 | 40

    19. İzlanda'daki Mývatn Açıkhava Banyosu

  • 20 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    20 | 40

    20. Chicago’s Queen Gece Kulübü

  • 21 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    21 | 40

    21. Şili'deki Atacama Çölü

  • 22 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    22 | 40

    22. Boston Körfezi'nde Jamaika usulü tavuk pişiren mekanlar

  • 23 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    23 | 40

    23. New Orleans'taki Studio Be Sanat Galerisi

  • 24 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    24 | 40

    24. Belçika birası üreten Westmalle Brewery fabrikası

  • 25 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    25 | 40

    25. Şili'deki Termas Geometricas Kaplıcaları

  • 26 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    26 | 40

    26. Avustralya'daki Uluru Işık Tarlası

  • 27 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    27 | 40

    27. Filipinler'deki Puerto Princesa Mağaraları

  • 28 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    28 | 40

    28. Fas'taki Yves Saint Laurent Müzesi ve bahçesi

  • 29 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    29 | 40


    29. Seul'de Kore güzellik ürünleri satan alışveriş merkezleri

  • 30 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    30 | 40

    30. Kanada'daki Bota Bota Spa Merkezi

  • 31 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    31 | 40

    31. Bomontiada 

    Time Out Dergisi Bomontiada’yı şöyle tanımlıyor “2015 yılında açılan bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu.”

  • 32 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    32 | 40

    32. Paris'teki L'Atelier des Lumières 

  • 33 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    33 | 40

    33. Guetamala'daki Pacaya yanardağı

  • 34 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    34 | 40

    34. Amsterdam'daki Rijksmuseum Araştırma Kütüphanesi

  • 35 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    35 | 40

    35. Porto Riko'da Bioluminescent kayak macerası

  • 36 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    36 | 40

    36. Sırbistan, Karadağ ve Belgrad arasını Montenegro treniyle dolaşmak

  • 37 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    37 | 40

    37. Singapur'daki Future World sergi alanı

  • 38 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    38 | 40

    38. Hamilton Müzikali 

  • 39 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
    39 | 40

    39. Hana yolundaki hindistan cevizli vegan dondurmacı

  • 40 Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi
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    40. Lienzo Charro de Jalisco'da Meksikalıların ata sporlarını izlemek 

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