Dünyanın en havalı mekanları açıklandı! Listeye İstanbul'dan bir yer de girdi

Bu yıl 50. yaşını kutlayan dünyaca ünlü gezi dergisi Time Out dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanlarını listeledi. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörü ile 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra, 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi. Listeye İstanbul'dan Bomontiada girdi. Time Out listesine giren ilk 40 mekanı sizler için derledik