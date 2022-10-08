20 dakikada rekor fiyata satıldı... Son derece nadir!

DHA'nın haberine göre pembe elmas, adı açıklanmayan bir alıcıya 453 milyon Hong Kong dolarına (57 milyon 736 bin 78 ABD doları) satıldı.

Adını Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan alan 11.15 karatlık Williamson Pink Star (Pembe Yıldız) elması, dün Hong Kong'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

Müzayede evi satışı 'tarihi' olarak nitelerken "11.15 karat ağırlığında ve elmaslarda doğal olarak bulunan en nadir renklerden birini taşıyan Williamson Pink Star, şimdiye kadar satılan en büyük ikinci, içten kusursuz, pembe elmastır" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar elmasın satış fiyatını 22 milyon ABD doları olarak öngörmüştü.

Açıklamada "Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir. Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir" denildi.

Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti.

DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLAR

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71.2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.

23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.