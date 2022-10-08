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Haberler Yaşam 20 dakikada rekor fiyata satıldı... Son derece nadir!
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Dünyanın en nadide pembe elması 20 dakikada satıldı...

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen Williamson Pembe Yıldızı, dün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkarılmıştı. Kusursuz olduğu belirtilen 11.15 karatlık elmas dün 20 dakika süren açık arttırmada 57 milyon ABD dolarına alıcı buldu

20 dakikada rekor fiyata satıldı... Son derece nadir!
20 dakikada rekor fiyata satıldı... Son derece nadir!
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DHA

Adını Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan alan 11.15 karatlık Williamson Pink Star (Pembe Yıldız) elması, dün Hong Kong'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

DHA'nın haberine göre pembe elmas, adı açıklanmayan bir alıcıya 453 milyon Hong Kong dolarına (57 milyon 736 bin 78 ABD doları) satıldı.

ÖNGÖRÜLENİN İKİ KATINDAN FAZLASI!

Uzmanlar elmasın satış fiyatını 22 milyon ABD doları olarak öngörmüştü.

Müzayede evi satışı 'tarihi' olarak nitelerken "11.15 karat ağırlığında ve elmaslarda doğal olarak bulunan en nadir renklerden birini taşıyan Williamson Pink Star, şimdiye kadar satılan en büyük ikinci, içten kusursuz, pembe elmastır" ifadelerini kullandı.

SON DERECE NADİR

Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti.

Açıklamada "Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir. Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir" denildi.

DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLAR

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71.2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.

23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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