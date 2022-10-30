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Dünyanın en uzun yolcu treni seferi: İsviçre'de 1,9 kilometre uzunluğundaki tren seferini gerçekleştirdi

İsviçre'de 1,9 kilometre uzunluğunda 100 vagonlu yolcu trenin, dünyanın en uzun yolcu treni seferini gerçekleştirdiğini açıkladı

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AA / HABERTURK.COM
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

    İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi.

     

     
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

    Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı.

     

     
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

    Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu bildirdi.

     

     
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

    Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.

     

     
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

    Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

     

     
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

    Turistik demir yolu, 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.
  • 2 kilometre uzunluğundaki tren ilk seferine çıktı! 100 vagon ve... - Dünyadan haberler

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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