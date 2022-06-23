Avrupa'nın soğuk başkenti Kopenhag, Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'nde ikinci sırayı aldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Geçen yılın birincisi olan Yeni Zelanda'nın Auckland kenti, 2022'de 34. sıraya geriledi. Dünyanın en az yaşanabilir şehri ise Suriye'nin Şam kenti oldu. Şam'ı Nijerya'dan Lagos, Libya'dan Trablus takip etti. İşte dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir kentleri...