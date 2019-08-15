Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaDünyanın İlk Romanı: Genji'nin Hikayesi

"Genji'nin hikayesi" dünyanın ilk romanı olabilir mi?

HABERTURK.COM

Dünyanın ilk romanı olduğuna inanılan, 11'inci yüzyıl Japonyasını anlatan Genji'nin Hikayesi, bir kadın tarafından yaklaşık 1000 yıl önce yazıldığı iddia edildi

Genji'nin Hikayesi

1000 yıl önce yazıldığına inanılan Japon destanı Genji'nin Hikayesi'nin dünyanın ilk romanı olduğu iddia edildi. Japon yazar Murasaki Shikibu tarafından kaleme alınan roman, Prens Hikaru Genji'nin hareketli aşk hayatını ele alıyor.

1925 yılında Arthur Waley tarafından İngilizceye çevrilen roman, Virginia Woolf tarafından British Vogue dergisinde eleştirilmiş ve bu noktadan sonra uluslararası edebiyatta dikkate değer bir konuma ulaşmıştı.

Sanat tarihçilerinin Genji'nin Hikayesi'nden daha önce başka romanların olup olmadığı tartışmalarına rağmen, Genji'nin Hikayesi'nin eşi benzeri görülmemiş olduğunu düşünüyor.

Henüz Türkçe'ye çevrilmemiş olan romanın İngilizce çevirisi yaklaşık bin 300 sayfadan oluşuyor. Genji'nin Hikayesi, düz yazı bir edebi eser olmasının yanı sıra bulunan ilk örneğinde hikayeler resimlerle beraber tasvir ediliyor.

YAZARI KADIN, KONUSU AŞK

Bir prensin aşk ve saray hayatının anlatıldığı Genji'nin Hikayesi'nin en eşsiz yönlerinden birisi, romanın bir kadın tarafından yazılmış olmasıdır. Orta sınıf aristokrat bir ailede doğan Murasaki Shikibu'nun o dönemde imparatoriçenin yardımcısı olduğu düşünülüyor. Shikibu'nun bu sayede Prens Genji'nin hayatına giren kadınları, romanında detaylı bir şekilde tasvir ettiği düşünülüyor. Sarayda, bir nevi harem sayılan kadınlara özel olan salonlarda, Shikibu'nun Genji'nin Hikayesi gibi birçok edebi eseri ürettiğine inanılıyor.

400 KARAKTER BULUNUYOR

54 bölümden oluşan Genji'nin Hikayesi'nde yaklaşık 400 karakter yer alıyor. Roman, ana karakter, Japonya'da Heian döneminde (794-1185) yaşamış ikinci prens Hikaru Genji'nin ailesinin tanıtılmasıyla başlıyor. Genji'nin o dönemde imparatorun gözdesi olan fakat aristokrat olmayan annesi, Genji'yi doğururken ölüyor. İmparator, ölen gözdesine verdiği ilgiyi doğan oğluna veriyor ve siyasetin yeni doğan prensi kirletmesini istemediği için Genji'yi veliahdı olarak seçmiyor. İmparatorun veliahdı olmadığı için de çocuk Gen klanının başına geçiriliyor ve böylece Genji adını alıyor. 

Genji 9 yaşındayken kendisinden 5 yaş büyük olan, imparatorluğun güçlü ailelerinden birisi olan Fujitsubolar'ın prensesine aşık oluyor. 3 sene boyunca her gün prensesin kapısının önüne gidip aşkını ilan ediyor, fakat 12 yaşına girdiği gün, Genji'nin abisi olan imparator veliahdı ile evlenmeyi isteyen Aoi no Ue ile evlendiriliyor. 

Aoi no Ue, Genji'yi seven bir kadın tarafından öldürülüyor ve Genji sahip olduğu ve değer verdiği her şeyi kaybediyor. Saray halkı tarafından hakkında yapılan dedikodular yüzünden zor zamanlar geçiren Genji, kendisini ve aşkı aramaya devam ediyor. 

Günümüzde Japonya'da hala birçok esere ilham kaynağı olmaya devam eden Genji'nin Hikayesi, aynı zamanda Japon lise müfredatında yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması
SON DAKİKA! Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı - HABERLER
DÜNYAKuş sürüsüne çarptı mısır tarlasına indi! 23 yaralı
SON DAKİKA! Pakistan Başbakanı Handan uluslararası topluma Keşmir uyarısı - HABERLER
DÜNYAPakistan Başbakanı'ndan dünyaya Keşmir uyarısı!
SON DAKİKA! ABD'de silahlı saldırı: 6 polis memuru yaralandı! - HABERLER
DÜNYAABD'de silahlı saldırı: 6 polis yaralı
ABD Başkanı Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Hong Kong çağrısı
DÜNYATrump'tan Şi'ye Hong Kong çağrısı
Clinton Ceset Torbaları’na trol ilavesi: Epstein
DÜNYAClinton Ceset Torbaları’na trol ilavesi: Epstein
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti
DÜNYAYemin ederek görevine resmen başladı
İtalya'da 2 avroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı
DÜNYAİki avroya oynadı bir gecede milyoner oldu
NATO jet krizinde Rusya'yı suçladı
DÜNYANATO jet krizinde Rusya'yı suçladı
Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
DÜNYAİdlib'de savaş uçağı düşürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X