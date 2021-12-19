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Dünyanın ilk 'Tesla bebeği' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Philadelphia'lı bir anne, dünyanın ilk Tesla bebeği olduğuna inanılan bebeğini doğurdu: otomatik pilot ile sürülen elektrikli akıllı arabanın ön koltuğunda doğum gerçekleşti.

Philadelphia Inquirer aktardığına göre olağanüstü doğum, 33 yaşındaki Yiran Sherry ve 34 yaşındaki kocası Keating Sherry, üç yaşındaki oğulları Rafa'yı anaokuluna götürürken Eylül ayında gerçekleşti.

Aile trafiğe takılırken Yiran Sherry'nin kasılmaları hızla arttı ve trafiğin zar zor ilerlemesiyle çift, zamanında yetişemeyeceklerini anladı.

Keating Sherry, navigasyon sistemini 20 dakika uzaklıktaki hastaneye ayarladıktan sonra aracı otomatik pilot moduna geçirdi.

Keating Sherry, "Elimi, paramparça edeceğini düşündüğüm noktaya kadar sıkıyordu. Yiran, tamam, nefesine odaklan” diyordum. Bu kendime de bir tavsiyeydi. Adrenalinim pompalanıyordu.” dedi.

Yiran Sherry, hastaneye ulaşana kadar doğum yapmak için bekleyip beklememe kararının acı verici olduğunu söyledi. Hastaneye vardıklarında kızını doğurdu ve "Aman Tanrım, Keating. O dışarıda." dedi.

"TESLA MÜHENDİSLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Hemşireler bebeğin göbek bağını arabanın ön koltuğunun üzerinde kestiler.

Çift, otomobil üreticisini anmak için kızların Tess ismini kısaca koymayı düşündükten sonra kızlarına Maeve Lily adını verdi.

Keating Sherry, “Mükemmel otopilot tasarımınız için dahi Tesla mühendislerine teşekkür ederiz” dedi.