Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Ankara'ya gelen Venezuela lideri Nicolas Maduro'da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın yemin etme törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Araç kullanırken çekilen görüntülerini paylaşan Maduro, "Şu anda, Venezuela’nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etme törenine katılmak için Türkiye’ye seyahat ediyorum" yorumunu yaptı.

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 8, 2018

Türkiye ziyaretinde de övgülerde bulunan Maduro, dünyada yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını belirterek, "O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Bu dünya için mücadele edilmeli. O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz. Daha da yaklaşalım, birbirimizi daha iyi tanıyalım, saygı duyalım ve bu yeni dünya için temelleri atmaya başlayalım diye dostluk kollarımızı size uzatıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye hayranlığıyla bilinen Venezuela lideri, börk şapkası takarak Diriliş Ertuğrul dizisini hayranlıkla takip ettiğini göstererek fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekmişti.