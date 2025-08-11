Dur ihtarına uymadı! Polise yumruk attı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü gözaltına alınmak istemeyince de ortalığı birbirine kattı. Direksiyondan inen saldırgan bir polis memuruna da yumruk attı. Tüm bunları yaparken ailesi de yanındaydı.

Giriş: 11.08.2025 - 20:18 Güncelleme: 11.08.2025 - 20:18

