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        Haberler Gündem Güncel "Durakta fazla bekledin" cinayetinde karar | Son dakika haberleri

        "Durakta fazla bekledin" cinayetinde karar

        Adana'da aralarındaki 2-3 dakikalık mesafe ve yolcu alınan durakta fazla bekleme yüzünden tartıştığı 38 yaşındaki otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ı bıçaklayıp öldüren dolmuş şoförü Musa Timoçin haksız tahrik indirimiyle 25 yıl, kendisine yardımcı olduğu öne sürülen A.K. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:58
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        "Durakta fazla bekledin" cinayetinde karar
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        Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda 9 Haziran 2023’te otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile Musa Timoçin, aralarındaki 2-3 dakikalık mesafe ve yolcu alınan durakta fazla bekleme yüzünden tartışmaya başladı. Araçlarından inen taraflar, birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada Kalan göğsünden, Timoçin ise karnından yaralandı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Tayfun Kalan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        2 SANIK HAKKINDA "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Musa Timoçin ile olaya karıştığı belirlenen A.K. tutuklandı. İki sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar ile öldürülen sürücünün eşi Dilek Kalan, kardeşleri Hakan ve Kenan Kalan ile tarafların avukatları geldi.

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        ŞOFÖR TİMOÇİN OLAY ANINI ANLATTI

        Müebbet hapsi istenen dolmuş şoförü Musa Timoçin, savunmasında olay günü kullandığı dolmuşla son seferini yaparken halk otobüsünü kullanan Oğuzhan Beçetek'in kendisini arayıp aralarındaki dakika mesafesini sorduğunu söyledi. Kendisinin de aralarında 2-3 dakika mesafe olduğunu söylediğini ve yoluna devam ettiğini belirten Timoçin, cinayet anını şöyle anlattı:

        "Kabaklıtepe'de petrolün oraya vardım, yolcu alırken Oğuzhan'ın kullandığını düşündüğüm otobüs benim aracımın aynasını sıfırlayarak birden durduğum yerin önüne geçti. Oradan da yolcu aldı, sonra devam etti. Burada tartışma olmadı. Daha sonra PTT kavşağına geldim, orada bir süre bekleme yaptım. Son seferim olduğu için 300-500 metre ileride kardeşim de işten çıkmıştı. 'Birlikte eve gideriz' diye onu araca alıp yoluma devam ettim. Tren hattının oradan geçmek isterken saatli olduğumdan dolayı onu önümde görüp geçmek durumda kaldım. Otobüste Oğuzhan'ın olduğunu düşünüyordum fakat tanımadığım maktul aracı sürüyormuş. Burada kendisiyle saat konusunda tartıştık. Kendisine saate dikkat etmediğini söyledim. O da bana 'Çakal, in aşağıya, neyse derdin konuşalım' şeklinde sözler söyledi. Aracın el frenini iki kez çekti. Ben aşağıya inmek, kendisine bulaşmak istemedim. Kendisine düzgün konuşmasını söyledim, basıp gittim. Optimum AVM'nin orada bulunan durağa gelip saatimin dolmasını bekledim. Tam duraktan çıkacakken, yolcuların bindiği orta kapıdan maktul bizim araca bindi. Otobüsün geldiğinden bile haberim olmamıştı. Araca bindikten sonra 'Sen kimsin çakal' diyerek hakaret etti. Kardeşim A., onu dışarı çıkması için itekledi. Sonra birbirlerini iteklediler. A.K.’ye vurduğu için yanına doğru gittim. Kendisine bir tekme attım. Kavga çıktı. Birbirimize yumruk attık. Bu sırada kemer üstü bel kısmından yaralandım, şahsın elinden bıçağı almaya çalıştım. Yerde mücadele ederken elinden bıçağı aldım, kendimi ve A.K.’yi korumak amacıyla bıçağı salladım. Herhangi bir hedef almadım. Sadece bacak kısmına doğru salladığımı hatırlıyorum. Bıçağı sallarken de ‘Git git’ diye kendisine bağırdım. Şahıs bıçağı almak istediği sırada kesici kısmından tutmuş, yaralanmış vaziyetteydi. Ben ve A.K. hastaneye gittik, sonradan şahsın yaralandığını ve sonrasında öldüğünü öğrendim. Bıçak bana ait değildir, maktule aittir. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım."

        HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

        A.K. ise suçlamaları kabul etmedi. Öldürülen Kalan’ın eşi Dilek, kardeşleri Hakan ve Kenan Kalan, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Musa Timoçin'i 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse mahkum etti. Daha sonra cezasını, öldürme eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 25 yıla indirdi. A.K. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştırdı.

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        #adana
        #dolmuşçu cinayeti
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