Kremlin çocuk hastanesinin vurulmasında sorumluluğu reddetti

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dün Kiev'de çocuk hastanesinin vurulmasıyla ile ilgili sorumluluğu reddetti. Hastanenin kendi füzeleriyle değil, Kiev tarafından fırlatılan bir füzesavar tarafından vurulduğunu iddia eden Peskov, "Israr ediyorum, sivil hedeflere saldırı düzenlemiyoruz" dedi.

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Kiev'deki ana çocuk hastanesini bir füzeyle vurduğunu ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine de füze yağdırdığını, bu saldırılar sonucu en az 41 sivilin öldüğünü söylüyor.

Başkan Biden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullanmıştı.