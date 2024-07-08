Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da 2 Türk takımı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımları belli oldu. Listede 2 Türk takımı ilk 30'a girdi. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yerleri...
Giriş: 08.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:00
1
1. Real Madrid: 371 puan
2
2. Manchester City: 369 puan
3
3. Bayer Leverkusen: 355 puan
4
4. Atalanta: 316 puan
5
5. Borussia Dortmund: 261 puan
6
6. Atletico Madrid: 258 puan
7
7. Bayern Münih: 258 puan
8
8. Barcelona: 256 puan
9
9. Arsenal: 248 puan
10
10. Inter: 247 puan
11
29. Galatasaray: 205.5 puan
12
30. Fenerbahçe: 203.5 puan