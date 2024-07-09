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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar! | Son dakika haberleri

        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!

        Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Kentte 17 yaşındaki hırsız, üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı. Olay saniye saniye görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:34
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        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
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        Adana'da 17 yaşındaki hırsız, üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç. iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.

        KAMERALARA YANSIDI

        M.T (17) ve arkadaşı E.Y. (22) ise İ.Ç.'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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        SAHİBİ BAĞIRINCA DUVARA ÇARPTILAR

        Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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