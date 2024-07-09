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        Haberler Yaşam Cevapları düşünmekten uykusuz kalabilirsiniz: İşte size beyin fırtınası yaşatabilecek bilmeceler!

        Cevapları düşünmekten uykusuz kalabilirsiniz: İşte size beyin fırtınası yaşatabilecek bilmeceler!

        Zekânızı test etmeye ve beyninizi zorlamaya hazır mısınız? Günlük hayatın koşuşturmasında zihninizi canlandırmak ve eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu bilmeceler tam size göre olabilir! Peki, bu zorlayıcı sorulara ne kadar hızlı cevap verebilirsiniz? İşte, düşünme yeteneğinizi test edecek zor bilmeceler ve sizi bekleyen sürpriz cevaplar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 09:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:15
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        1

        Bir bulmacayı veya bilmeceyi çözmeye başladığımızda ''oh buldum sonunda'' diyebildiğimiz o an bizi mutlu edebilir. Bu anın getirdiği rahatlama sayesinde beyinlerimizde adeta çizgi filmlerdeki gibi sarı bir ampul aydınlanır. Sizin için haberimizde gece boyu zihninizi meşgul edecek ve sizi düşündürecek zorlayıcı bilmeceleri derledik. Hazır mısınız? İşte, bilmeceler ve cevapları...

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        1. soru: Bu görselde dönemine göre gelecekten birisi yer alıyor, sizce hangisi?

        3

        Cevap: Arkada suyu taşıyan iki erkekten sağda olan gelecekten geliyor. Odunu taşımadığı diğer elinde bir el feneri var.

        4

        2. soru: Diyelim ki canavarların yaşadığı çok derin ve karanlık bir çukura düştünüz. Sadece 3 iksiriniz var; biri sizi büyütüyor, biri size kanat verir ve biri de sizi görünmez yapar. Hangisini seçersiniz?

        5

        Cevap: Eğer büyürseniz çukurdan çıkamazsınız, kendinizi görünmez yaparsanız canavarlar yine de kokunuzu alıp size saldırabilir. Bu durumda doğru seçenek size kanat veren iksiri içip uçarak kaçmanız olacaktır.

        6

        3. soru: Görseldeki hırsız kim?

        7

        Cevap: En sağda duran kadın hamile değil, karnında ekmek var dolayısıyla hırsız o.

        8

        4. soru: Görseldeki yanlışlık nedir?

        9

        Cevap: Görseldeki 3 ve 18 rakamları aşağıya bakıyor yani ters asılmış.

        10

        5. soru: Kadın kendi evinden çıktığı halde polis memuru neden kadını hırsızlık suçundan tutukladı?

        11

        Cevap: Kadın evinden çıktığını söylemesine rağmen ayak izleri onun camdan izinsiz giriş yaptığını gösteriyor, dolayısıyla evin gerçek sahibi değil.

        12

        6. soru: Dedektifin kaçmasına nasıl yardım edilebilir?

        13

        Cevap: Alanda bulunan küreği alıp yeri kazarak büyük bir yığıntı oluşturabilir, böylelikle cama erişerek kaçabilir.

        14

        7. soru: Yakalayabileceğiniz ama asla fırlatamayacağınız şey nedir?

        15

        Cevap: Soğuk

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Bright Side

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