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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cem Hortum'un bir kızla konuşması sonu oldu - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bir kızla konuşması sonu oldu!

        İzmir'de, kız arkadaşıyla konuşurken gördüğü Cem Hortum'u av tüfeğiyle iki el ateş edip öldüren Murat E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Görgü tanıkları, Murat E.'nin cinayetin ardından bir yakınını arayıp, "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 08:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:18
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        Bir kızla konuşması sonu oldu!
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        İzmir'in Urla ilçesinde, iddiaya göre; Murat E., bir hafta önce, kız arkadaşı Cansu ile konuşurken gördüğü balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum'u telefonla arayıp görüşmeye çağırdı.

        AV TÜFEĞİYLE İKİ EL ATEŞ ETTİ

        Öldürülen Cem Hortum.
        Öldürülen Cem Hortum.

        DHA'da yer alan habere göre Cem Hortum, kendisini bir arkadaşının aracıyla buluşacakları yere bıraktırdı. Burada Hortum ile Murat E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine karavandan tüfeğini alan Murat E., silahı Hortum'a doğrultup, iki el ateş etti.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Cem Hortum toprağa verildi.
        Cem Hortum toprağa verildi.

        Hortum, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Murat E., 112’yi arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cem Hortum'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Cem Hortum
        Cem Hortum

        Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hortum'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        "KENDİSİNİ KIZ ARKADAŞIMIN YANINDA GÖRDÜM"

        Polis, suç aleti tüfekle Cem Hortum'un başında beklerken buldukları Murat E.'yi gözaltına aldı. Murat E., polisteki ilk ifadesinde, "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp, yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak, diye korktum. Beni öldürecek, diye korktum. Kendimi korumak amacıyla tüfekle ateş ettim" dedi.

        DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

        Şüpheli Murat E.’nin, daha önce de bir kişiyi öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi. Olayın görgü tanıkları, ikilinin 'Cansu' isminde bir kadın hakkında konuştuklarını, iki el patlama sesi duyduklarını ve sesi önce havai fişek patlaması sandıklarını ancak olay yerine polis gelince cinayet işlendiğini öğrendiklerini söyledi.

        ÖLDÜRDÜKTEN SONRA HELALLİK İSTEMİŞ

        Görgü tanıkları ayrıca Murat E.,'nin Cem Hortum'u öldürdükten sonra, bir yakınını telefonla arayıp, karşısındaki kişiye "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediğini de belirtti.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Öldürülen Cem Hortum’un cenazesi İskele Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrası Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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        #İzmir
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