Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler! Allan Saint-Maximin ve Merih Demiral...
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfere hız veren sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya çok yaklaşırken, aynı takımdan milli stoper Merih Demiral da gündeme geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı...
Kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
Suudi Arabistan basını, Fransız yıldızın Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiğini yazdı.
Bu gelişme üzerine Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Transferin detaylarına da yer verilirken, Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'i satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.
Suudi Footbal World'ün haberine göre Saint-Maximin, yıllık 10.5 milyon euro olan maaşından Mourinho'nun Fenerbahçe'sine katılmak için feragat edecek.
'F.BAHÇE 4.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK' İDDİASI
Maaşını 7 milyon euro seviyesine indirmeyi kabul eden yıldız futbolcuya Fenerbahçe yıllık 4.5 milyon euro önerdi. Aradaki farkı ise Al-Ahli'nin ödeyeceği vurgulandı.
Fenerbahçe, satın alma opsiyonu için ise Al-Ahli'ye 15 milyon euro ödemeyi teklif etti. Opsiyon kullanılırsa bu bedelin 5 milyon euroluk kısmı Maximin’e, geri kalanı ise Al-Ahli’nin kasasına gidecek.
Sarı-lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.
31 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı.
Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
MERİH DEMİRAL BOMBASI
Saint-Maximin'de sona yaklaşan Fenerbahçe, Fransız yıldızın Al-Ahli'den takım arkadaşı Merih Demiral'ı da gündemine aldı.
Milli Takım'ın EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği son 16 turu maçında attığı gollerle ay-yıldızlıları zafere taşıyan Merih, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyebilir.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Ahli'nin, 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli yöneticiler, bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih, 2023 yılının ağustos ayında Atalanta'dan 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ahli'ye transfer olmuştu.
Arabistan ekibinde 21 maça çıkan Merih Demiral, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.