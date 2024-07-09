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        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da bugün başlayan ve 11 Temmuz'da sonra erecek NATO Zirvesi'ne katılacak. 75. yaşını kutlamaya hazırlanan NATO'nun bu yılki zirve gündeminde, Rusya-Ukrayna Savaşı ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında diplomatik temaslarını sürdürecek, ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 07:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9-11 Temmuz'da ABD'ye gidecek.

        75'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan NATO'nun bu yılki gündeminde ,Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ana gündem maddesi olacak, ittifakın kolektif savunma ve caydırıcı gücü ile özellikle Çin'e karşı ortaklıkların güçlendirilmesine odaklanılacak.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne gelen zirvede, ittifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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        İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak.

        NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılım sağlayacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülürken, ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Nato
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