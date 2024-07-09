En düşük emekli aylığına zam nasıl uygulanacak?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Zam oranı kök aylıklara uygulanacak. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL’nin altında kalanlar temmuz ayından sonra da 10 bin lira aylık almaya devam edecek. Bu durumda 1 milyon 780 bin emekli temmuz ayında zam alamayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ HAZIRLIĞI

AK Parti kurmaylarına emeklilerden gelen yoğun talep üzerine En düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. En düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

REKLAM OLASI ZAM NASIL UYGULANACAK? En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12.000 TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak. Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12.000 TL’nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL’nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.