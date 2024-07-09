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        Haberler Gündem 3. Sayfa Murat Arpapay cinayetinde eskort tuzağını anlattılar | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!

        İstanbul'da, Murat Arpapay'ın günlük kiralık dairede öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılmasına ilişkin 3'ü firari, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada Muhterem Perçikli ve Serpil Demir, Arpapay'ın nasıl öldürüldüğünü anlattı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:30
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        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
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        İstanbul Bahçelievler'de, 27 Temmuz 2023'te Murat Arpapay'ın günlük kiralık dairede öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

        SANIKLAR İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Öldürülen Murat Arpapay.
        Öldürülen Murat Arpapay.

        AA'da yer alan habere göre iddianamede, Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in "birden fazla kişiyle konutta yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İKİ KADIN SANIK DURUŞMAYA KATILDI

        Sanıklardan Muhterem Perçikli.
        Sanıklardan Muhterem Perçikli.

        Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli, Serpil Demir ve taraf avukatları katıldı.

        "ZENGİN BİR ADAM VAR SENİ TANIŞTIRAYIM"

        Serpil Demir ve Murat Arpapay'ın eve giriş anı.
        Serpil Demir ve Murat Arpapay'ın eve giriş anı.

        Savunma yapan Perçikli, olay gününden 2 ay önce üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğini, daha sonra Şirinevler'de bir kafede çalışmaya başladığını söyledi. İlk önce Serpil Demir'le, bir süre sonra da hakkında yakalama kararı olan sanıklar Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak ile tanıştığını anlatan Perçikli, "Ben onlara kendimi anlattım. Azad yani Ersen 'Zengin bir adam var. Seni onunla tanıştırayım' dedi.

        "MURAT ARPAPAY İLE BİR KAFEDE TANIŞTIK"

        Firari sanık Fatih Erginoğlu.
        Firari sanık Fatih Erginoğlu.

        Konuşmadan 2-3 gün sonra Murat Arpapay'la Şirinevler'de bir kafede tanıştık. Tanıştığımda yanımda Ersen, Doğan ve Fatih vardı ama bizim masamıza oturmadılar. Serpil o esnada yoktu" dedi.

        "EVİNE GİTMEK İÇİN KAFEDEN AYRILDI"

        Firari sanık Ersen Başak.
        Firari sanık Ersen Başak.

        Perçikli, Arpapay'ın rahatsız olduğu için tek başına kendi evine gitmek üzere kafeden ayrıldığını, bir süre sonra kendisinin evine gittiğini dile getirdi. Daha sonra sanık Serpil Demir'le sokakta buluştuğunu söyleyen Perçikli, şöyle devam etti:

        "DOĞAN VE FATİH ODAYA SAKLANDILAR"

        Firari sanık Doğan Sarıyıldız.
        Firari sanık Doğan Sarıyıldız.

        "Ersen, Serpil'e (Arpapay ile) bir görüşme daha ayarlayacağını ve ev tuttuğunu söylemiş. Olay günü Serpil'le buluştuk. Günlük kiralık dairenin anahtarını aldık. Evde Serpil'le tektik. Maktulü Şirinevler Meydanı'ndan almaya gitmeden hemen önce diğer sanıklar eve geldi. Maktul ve ben dışarıda yemek yedik. Eve geçtiğimizde Ersen gitmişti. Doğan, Fatih ve Serpil vardı. Doğan ve Fatih odalara saklanmışlar.

        "ETERLE BAYILTTILAR, İĞNENİN İÇİNDE BEYAZ SIVI VARDI"

        Katil zanlıları Doğan ile Fatih'in evden çıkış anları.
        Katil zanlıları Doğan ile Fatih'in evden çıkış anları.

        Bir anda Doğan ve Fatih çıktılar. Doğan, eterli bezle maktulü bayılttı. Fatih'le odaya götürdüler. Fatih'in elinde içinde beyaz sıvı olan bir iğne vardı. Odaya gittiğimde maktulün elinde plastik kelepçe vardı. O esnada bir şeylerden korkmaya başladım, bana da sesleri yükseldi. Ben evden yalnız çıktım. Beni tehdit ettiler."

        "MAKTULÜ DARP ETTİLER"

        Tutuklu sanık Serpil Demir ise kafede tanıştıkları Muhterem Perçikli'yle günlük kiralık daire tuttuklarını anlattı. Diğer sanıkların kendisini arayarak yanlarına gelmek istediklerini söylediğini aktaran Demir, eve geldikten sonra yatak odasından birden sesler gelmeye başladığını söyledi. Serpil Demir, sanıklar Fatih Erginoğlu ile Doğan Sarıyıldız'ın Murat Arpapay'ı darp ettiğini gördüğünü iddia etti.

        Mahkeme heyeti, firari sanıklar Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
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