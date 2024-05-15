Dursun Özbek: Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Dursun Aydın Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, “Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi. Oy birliği ile yetki almak, yetkiyi alanın sırtına öyle bir yük yüklüyor ki tarifi mümkün değil. Eğer Galatasaray sevdalısıysanız bu yükü taşımak kolay değil. O gün bu yetkiyi siz bize verirken, biz size bunu nasıl kullanacağımızı bu yetkiyi Galatasaray’ın faydasına bir şeyler üretmek için kullanacağımızı anlattıysak noktasına kadar aynısını yapıyoruz. İstanbul’a geldiğiniz zaman bulunduğum yer Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanlık makamı. Kapım açık. Hangi konuda bilmek istediğiniz bir şey varsa gelin sorun. Bilmeden, sormadan, genel kurulun en yüksek istişare organı olan divana gelmeden kimse fikir yürütmesin. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik” diye konuştu.

"6 MİLYAR TL'Yİ HEDEFLİYORUZ" Galatasaray’ın Sportif AŞ’den 2022 yılında yaklaşık 1 milyar TL elde ettiği geliri, yönetime geldikten sonra ilk 9 aylık dönemde 4,5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL kâra ulaştırdıklarını aktaran Özbek, 2024 yılı sonunda da hasılatın 6 milyar TL’ye gelmesini hedeflediklerini söyledi. Galatasaray’ın 2022 yılı içinde 3 milyon adet üründen 200 milyon TL ciroya ulaştığını ve bugün gelinen noktada 11 milyon parça ürün ve yaklaşık 2 milyar TL ciroyu yakaladıklarını kaydetti.