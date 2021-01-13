TIR'ları bile devirdi! Yaralılar var

HABERTURK.COM / AA

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, daha önce Kovid-19 tedavisini doktorların gözetiminde evde gören Sarkisyan, iki taraflı zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Sarkisyan’ın hastalığının ağır seyrettiği kaydedildi.

67 yaşındaki Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Kovid-19’a yakalanmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Ermenistan’da salgının başından bu yana toplam 163 bin 100 Kovid-19 vakası tespit edildi, yaklaşık 3 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.