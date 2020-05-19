Düştepe Oyun Müzesi 5 yaşında

AA

Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 20’den fazla ülkeden ve yaklaşık 200 koleksiyonerden toplanan 2 bine yakın oyunu bir araya getiren Düştepe Oyun Müzesi, çocukların hayallerine, yetişkinlerin de çocukluklarına ortak oluyor.

Barbaros Mahallesi’nde 60 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı içerisinde ahşap bir binada hizmet veren Oyun Müzesi’nin küratörlüğünü yazar ve şair Sunay Akın, tasarımını Ayhan Doğan üstlenmişti.

Müzede 150 yıllık satranç takımı, Viktorya Dönemi’nin küp oyunları, 100 yıllık ilk taş ev inşa oyunu, ilk uzay oyunlarına varıncaya kadar yüzlerce oyun bulunuyor. Oyun kültürünü geliştiren çizgi roman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının kahramanlarının da yer aldığı müzede bulunan oyun ve oyuncakların tarihi 1800’lerin başına kadar uzanıyor.

Ataşehirlilerin ve tüm İstanbul’un hizmetine açılan müzede, bir yandan oyun kültürü hakkında bilgi verilip, bir yandan da masa üstü oyunlar oynanıyor. Müzenin önünde bulunan Düştepe Oyun Bahçesi'nde ise çocuklar için bowling, satranç, mini golf, labirent, masa tenisi ve ahşap salıncaklar yer alıyor.

Ayrıca Ataşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı ve isteyen okullara derslerini Düştepe Oyun Müzesi’nde işleyebilme fırsatı da sunulan uygulamayla, öğrenciler derslerini müze içerisinde daha keyifle yapabiliyor.

Düştepe Oyun Müzesi’ni kurulduğu günden bu yana yaklaşık 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Müzede gerçekleştirilen atölyelerden kukla gösterilerine, masal anlatımından oyun turnuvalarına kadar 120 etkinliğe ise 5 bin çocuk katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetine ara verilen müze, salgın sonrası yeniden hizmete açılacak.

Konuya ilişkin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de "Kültür, sanat, tarih alanında geçmişin izlerini aramayan milletlerin, geleceğinin olmayacağı inancıyla müzeciliğe ilçemizde önem veriyor ve çocuklarımızın faydalanabileceği bilgileri onlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.